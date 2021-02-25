The service is unavailable ne demek? AÖL online sınav girişi neden yapılamıyor?

AÖL sınavlarının başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci, internet üzerinden AÖL sınav giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor. Online olarak gerçekleşecek olan sınava girmek isteyen pek çok kişi 'The service is unavailable' hatası ile karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Liselerde eğitimlerine devam eden binlerce aday için sınavlar bugün itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde sınavlara yoğunluk olmadan katılmak isteyen öğrenciler bilgisayar başına geçti. AÖL sınav giriş ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler "The service is unavailable hatası" alıyor.
THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE HATASI NEDİR?
The service is unavailable, " Hizmet kullanılamıyor" anlamını taşımaktadır. Yüz binlerce öğrencinin sabah saatlerinde AÖL sınav ekranında giriş yapamamasının nedeni sistemde yaşanan yoğunluktandır. "Service Unavailable" hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir. Sınavlara giriş yapmadan önce adayların internet bağlantısının bulunduğu modemi yeniden başlatması tavsiye edilmektedir. MEB tarafından henüz alınan bu hatayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
AÖL SINAVLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!
* Açık Öğretim Lisesi 1. dönem online sınavları bugün itibariyle başladı.
* İnternet üzerinden yapılacak sınavlarda bilgi paylaşımının önüne geçilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı kritik adımlar attı.
* Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak.
* Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek.
* Sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı geçersiz sayılacak.
* Sınav ekranında görüntü alma, kaydetme, aktarma, kopyalama ve yazdırma işlemleri yapan öğrenciler sınav kurallarını ihlal etmiş sayılacak.
* Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sırasında ekran dışına çıkılması durumunda sınav sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.