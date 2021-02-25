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    • 25.02.2021 11:26
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    ne demek? AÖL online sınav girişi neden yapılamıyor?

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Liselerde eğitimlerine devam eden binlerce aday için sınavlar bugün itibariyle başladı. nın başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci, internet üzerinden giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor. Online olarak gerçekleşecek olan sınava girmek isteyen pek çok kişi '' hatası ile karşılaştı. Peki, The service is unavailable ne demek? ? İşte detaylar...

    The service is unavailable ne demek? AÖL online sınav girişi neden yapılamıyor?

    AÖL sınavlarının başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci, internet üzerinden AÖL sınav giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor. Online olarak gerçekleşecek olan sınava girmek isteyen pek çok kişi 'The service is unavailable' hatası ile karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Liselerde eğitimlerine devam eden binlerce aday için sınavlar bugün itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde sınavlara yoğunluk olmadan katılmak isteyen öğrenciler bilgisayar başına geçti. AÖL sınav giriş ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler "The service is unavailable hatası" alıyor.

    THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE HATASI NEDİR?

    The service is unavailable, " Hizmet kullanılamıyor" anlamını taşımaktadır. Yüz binlerce öğrencinin sabah saatlerinde AÖL sınav ekranında giriş yapamamasının nedeni sistemde yaşanan yoğunluktandır. "Service Unavailable" hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir. Sınavlara giriş yapmadan önce adayların internet bağlantısının bulunduğu modemi yeniden başlatması tavsiye edilmektedir. MEB tarafından henüz alınan bu hatayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

    AÖL SINAVLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

    * Açık Öğretim Lisesi 1. dönem online sınavları bugün itibariyle başladı.

    * İnternet üzerinden yapılacak sınavlarda bilgi paylaşımının önüne geçilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı kritik adımlar attı.

    * Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak.

    * Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek.

    * Sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı geçersiz sayılacak.

    * Sınav ekranında görüntü alma, kaydetme, aktarma, kopyalama ve yazdırma işlemleri yapan öğrenciler sınav kurallarını ihlal etmiş sayılacak.

    * Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sırasında ekran dışına çıkılması durumunda sınav sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.

        * Soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır.

        * Sınav bölümünde öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali yapan öğrenciler tespit edilecektir.

        * Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Açık Lise öğrencilerinin girdikleri sınavlar iptal edilecektir.

        * Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 1 Mart tarihine kadar devam edecek.

        * Adaylar soru ve sınavın uygulamasına ilişkin itirazları sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içerisinde yapabilecek.

        * Sınav sistemine erişme de problem yaşayan ve bilgi almak isteyen adaylar "444 0 632" danışma hattından bilgi edinebilir.

        DEĞERLENDİRME

        * Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        * Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        * Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        * Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        * Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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