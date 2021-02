The service is unavailable ne demek? AÖL online sınav girişi neden yapılamıyor?

AÖL sınavlarının başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci, internet üzerinden AÖL sınav giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor. Online olarak gerçekleşecek olan sınava girmek isteyen pek çok kişi 'The service is unavailable' hatası ile karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Liselerde eğitimlerine devam eden binlerce aday için sınavlar bugün itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde sınavlara yoğunluk olmadan katılmak isteyen öğrenciler bilgisayar başına geçti. AÖL sınav giriş ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler "The service is unavailable hatası" alıyor.