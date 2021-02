Piyasa da şu an görüyoruz ki, 85 liraya 5 kilogramlık teneke diyor. 125 liraya 5 kilogramlık sızma yağ diyorlar. Yok, kendi yağım, yok bilmem ne yağı. Neredeyse uzaydan gelme denilebilecek şekilde laflar üretiyorlar. Çok dikkatli olması lazım tüketicimizin. Bu fiyatlara yağ olması mümkün değil. Türkiye'de şu an bu fiyata sızma zeytinyağı satılamaz. Türkiye'de şu an için alınabilecek en makul rakam 175 TL. Daha özellikle denirse de 5 kilogram için 250 TL'ye kadar çıkabilir. Ama bu da afaki. Bakın bu işin hem üretimini, hem ticaretini yapıyorum. Hiçbir zaman tüketiciyi zeytinyağından uzaklaştıracak rakamlar olmasını istemedik. 750 gramlık şişeye 75 TL gibi fiyatlar gördüm. 5 kilogramlık tenekeye 300 TL gördüm. Bunlar tüketiciyi uzaklaştırır. Çok pahalı da kaliteli anlamına gelmiyor."