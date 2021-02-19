Pandemisi sürecinde, doğal ürünlere olan talep arttı. Talep artışı beraberinde ürünlerin taklit oranlarını da arttırdı. Zeytinyağının bağışıklık sistemini güçlendirdiği yönünde açıklamalar ile birlikte, yıllardır üreticinin sıkıntısı olan zeytinyağı tağşişini de arttırdığı belirtiliyor.
Zeytinyağında en çok kullanılan taklit yöntemleri olarak ise ucuz bitkisel yağların karışımlarının olduğu vurgulanıyor. Karışım yağlar olarak kanola, aspir, prina rafine yağı kullanılıyor.
Bu şekilde, tüccara 30 lira olan yağın maliyeti 10 liraya kadar düşürülüyor. Zeytin üreticisi ve Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, şu an için alınabilecek en uygun yağın 175 TL'nin altında olamayacağını açıklarken, üst limitlerin de 250 TL olmasını gerektiği belirtti.