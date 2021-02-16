Bakanlar Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlatacak

Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündemine geliyor.

Hükumet, Gara Operasyonu'nun ayrıntılarını Meclis kürsüsünden anlatacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'i bilgilendirecek.





GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME

Akar ve Soylu'nun Meclis'teki Gara bilgilendirmesi öncesi CHP ve İyi Parti Genel Başkanları ile görüşeceği belirtilmişti.

Son dakika haberine göre Soylu ve Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

İki bakan saat 14.00'te de İyi Parti Genel Merkezi'nde, Meral Akşener'i ziyaret edecek.





TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ KÜRSÜDEN DİLE GETİRECEKLER

Bakanlar, Ankara'nın tavrını da Meclis kürsüsünden dile getirecek. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaşılacak.

Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek.





YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF DE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da ayrıca uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili iyileştirme içeren Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili teklif görüşülecek.

48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.