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    • 16.02.2021 12:21
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    Bakanı ile İçişleri Bakanı Meclis'te 'nu anlatacak

    Son dakika haberine göre 'nda ile ilgili genel görüşme yapılacak. Bakanı ile İçişleri Bakanı , gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacak. Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek. Akar ve Soylu Meclis'teki bilgilendirmesi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. İki bakan saat 14.00'te de İyi Parti Genel Merkezi'nde, Meral Akşener'i ziyaret edecek.

    Bakanlar Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlatacak

    Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Meclis gündemine geliyor.

    Hükumet, Operasyonu'nun ayrıntılarını Meclis kürsüsünden anlatacak. Bakanı ve İçişleri Bakanı Meclis'i bilgilendirecek.

    GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME
    Akar ve Soylu'nun Meclis'teki Gara bilgilendirmesi öncesi CHP ve İyi Parti Genel Başkanları ile görüşeceği belirtilmişti.

    Son dakika haberine göre Soylu ve Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

    İki bakan saat 14.00'te de İyi Parti Genel Merkezi'nde, Meral Akşener'i ziyaret edecek.

    TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ KÜRSÜDEN DİLE GETİRECEKLER
    Bakanlar, 'nın tavrını da Meclis kürsüsünden dile getirecek. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaşılacak.

    Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek.

    YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF DE GÖRÜŞÜLECEK
    Genel Kurul'da ayrıca uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili iyileştirme içeren yle ilgili teklif görüşülecek.

    48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.

    PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlatacak