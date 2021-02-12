65 yaş üstü aşı programı ile ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Twitter'dan da açıklama yapan Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat itibariyle randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu. Koca, vatandaşlara randevularını Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından almaları çağrısında bulundu. Peki, 65 yaş üstü aşı başladı mı? 65 ve 70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Randevu nasıl alınır? İşte detaylar...
70 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANMAYA BAŞLADI
Bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.
65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşların cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu.
Çarşamba günü yaptığı açıklamada Bakan Koca, 'Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum.' dedi.
Son partide gelen aşıların 14 günlük analizlerinin tamamlandığını, bu nedenle 70 ve cuma günü 65 yaş üzerine olmak üzere aşı takvimini genişletmiş olduklarını aktaran Koca, 'Onun için bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedariki ile birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzaladığını söyleyebilirim.' ifadelerini kullandı.
SÜREÇ, KORONAVİRÜS BİLİM KURULUNUN OLUŞTURDUĞU TAKVİM DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLECEK
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."