Konya'da bir apartmanın 5. katındaki dairede cep telefonu şarjından yangın çıktı. Hemşire Sevim Kayhan ile 6 yaşındaki kızı Melek Dağ, alevlerin içinde kaldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre alevlerden kaçıp cama çıkan küçük kız, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Ancak kurtarılamadı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde hemşirenin cansız bedeniyle karşılaştı.



Melek'in iki balığı da ölü bulundu. Kayhan'ın 3 ay önce eşinden boşandıktan sonra Afyon'dan Konya'ya tayinini aldırdığı anlaşıldı.