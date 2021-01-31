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    'da şarj cihazı yangın çıkarttı bir aile yok oldu

    'da bir apartmanın 5. katındaki dairede cep telefonu şarjından yangın çıktı. Hemşire ile 6 yaşındaki kızı , alevlerin içinde kaldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre alevlerden kaçıp cama çıkan küçük kız, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Ancak kurtarılamadı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde hemşirenin cansız bedeniyle karşılaştı.

    Melek oldular

    'da bir apartmanın 5. katındaki dairede cep telefonu şarjından yangın çıktı. Hemşire ile 6 yaşındaki kızı , alevlerin içinde kaldı.

    Görgü tanıklarının ifadesine göre alevlerden kaçıp cama çıkan küçük kız, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Ancak kurtarılamadı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde hemşirenin cansız bedeniyle karşılaştı.


    Melek'in iki balığı da ölü bulundu. Kayhan'ın 3 ay önce eşinden boşandıktan sonra 'dan Konya'ya tayinini aldırdığı anlaşıldı.

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