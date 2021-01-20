Aç gözlüler balıkta da hile yapmaya başladı: Balıkta hile nasıl anlaşılır?

Türkiye'de zengin besin değeri nedeniyle çokça tüketilen balıkta, bazı işletmelerin hileye başvurduğu bildirildi. Yaklaşık 15 yıldır Adana'da balıkçılık yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini dile getiren Ayşe Kılıç (40), tezgahına asla bayat balık sokmadığını söyledi.
Bir balığın taze olup olmadığını anlamak için ilk etapta solungacına ve derisine bakılması gerektiğini anlattı.
İŞTE ŞAŞIRTAN YÖNTEM
TAZE görünmesi için solungaçlarına gıda boyası şırınga ediliyor.
AĞIR çekmesi için büyük balığa küçük balık ya da olta kurşunu yutturuluyor.
TARTILDIKTAN sonra temizleme öncesi el çabukluğuyla kurşunlar çıkarılıyor.
DERİ ve göz parlaklığını yakalamak için karbonattuz ikilisi içinde bekletiliyor.
NASIL ANLAŞILIR
DERİSİNE bastırın. Çöküp düzelmiyorsa bayattır.
SOLUNGAÇLARI yıkandığında, hemen boya okar gider. Balık soluk hal alır.
BALIK, en fazla açıkta üç gün dayanır. Bu süreyi geçen balık, bayattır...