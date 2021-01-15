E-Okul not girişi yapılacak mı? Takdir teşekkür hesaplama ekranı! E-Okul karne notları belli oldu mu?

E-Okul not girişi yapılacak mı? E-Okul karne notları belli oldu mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Takdir teşekkür hesaplama yapan öğrenciler karne notlarının kaç olduğunu merak ediyor. E-Okul not girişi yapılacak mı sorusunun yanıtı belli oldu. MEB tarafından konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
E-OKUL NOT GİRİŞİ YAPILACAK MI?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yüz yüze sınav yapılmaması, yapılmış olan sınavlar varsa bunların geçerli sayılması ve dönem puanlarının nasıl hesaplanacağı hususlarına ilgi (b) yazı ile açıklık getirilmişti. Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yüz yüze sınav yapılamadığı görülmüştür. Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanması için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin resmî ve özel örgün ilköğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin işlemler ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Bu bağlamda;1) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı belirlenirken ilkokul 4 üncü sınıf, ortaokul ve
imam-hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan sınavlar dönem sonu puan hesaplamasına dâhil edilmeyecektir. Ancak velinin 21.01.2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne başvurması hâlinde yapılmış olan sınavlardan alınan puanlar dönem puanı hesaplamasına dâhil edilecektir.
2) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda dönem sonu işlemleri ilgi (a) Yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecektir. 4 üncü sınıflarda sadece ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacaktır.
3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda dönem puanı sadece ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile oluşturulacaktır.
4) Karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak olup karneler elektronik ortamda erişime açılacaktır.
5) Öğrencilerin birinci dönem sonu puanına etki edecek değerlendirmeler yapılırken; ilköğretim
kademesinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim
programlarında öngörülen derslerin ve çalışmaların ortak katkısıyla ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin kendi yaş grubu içinde kişisel, sosyal ve akademik gelişimini destekleyecek şekilde bir bütün olarak değerlendirilmesi esastır. Bu doğrultuda öğretmenin öğrenci hakkındaki kanaati ile içinde bulunulan olağanüstü salgın süreci de dikkate alınarak pedagojik açıdan öğrencinin yüksek yararı gözetilecek ve tüm öğrencilere ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. Ayrıca bu süreçte öğretmenlerden öğrencilere verdikleri ders etkinliklerine katılım puanına ilişkin herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA!
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA!
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.