E-Okul not girişi yapılacak mı? Takdir teşekkür hesaplama ekranı! E-Okul karne notları belli oldu mu?

E-Okul not girişi yapılacak mı? E-Okul karne notları belli oldu mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Takdir teşekkür hesaplama yapan öğrenciler karne notlarının kaç olduğunu merak ediyor. E-Okul not girişi yapılacak mı sorusunun yanıtı belli oldu. MEB tarafından konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

E-OKUL NOT GİRİŞİ YAPILACAK MI?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yüz yüze sınav yapılmaması, yapılmış olan sınavlar varsa bunların geçerli sayılması ve dönem puanlarının nasıl hesaplanacağı hususlarına ilgi (b) yazı ile açıklık getirilmişti. Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yüz yüze sınav yapılamadığı görülmüştür. Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanması için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin resmî ve özel örgün ilköğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin işlemler ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.