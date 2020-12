İngilizce en güzel yeni yıl mesajları sözleri! 2021 yılbaşı mesajları İngilizce yeni yıl dilekleri!

İngilizce en güzel yeni yıl mesajları sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2021 yılbaşı mesajları İngilizce sözler yabancı arkadaşlarının yeni yılını kutlamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. WhatsApp veya sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz İngilizce yeni yıl mesajlarını sizler için derledik.

İNGİLİZCE YENİ YIL MESAJLARI!

May this New Year bring fun and joy in your life.

*Yeni yıl hayatına eğlence ve sevinç getirsin.

Hope the New Year brings you greater opportunities and abundant success. Happy New Year!

*Umarım yeni yıl sana müthiş fırsatlar ve bol başarı getirir. Mutlu Yıllar!

May this New Year be the best that you have ever had. Happy New Year!

*Bu yıl hayatındaki en iyi yıl olsun. Mutlu Yıllar!