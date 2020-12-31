İngilizce en güzel yeni yıl mesajları sözleri! 2021 yılbaşı mesajları İngilizce yeni yıl dilekleri!

* Hayal et ve daha büyük başarılara imza at,

Her geçen yılda.

Her geçen yıl daha büyük başarılara…

* Leave behind you the old chapters that were filled with pages of worries and begin the New Year with happiness, cheer and smiles.

Seni endişelendiren tüm sayfaları ve tüm kısımları geride bıraktığın ve mutluluk ve gülümsemeler ile başlayacağın yeni bir yıl dilerim.

A for Awesome, B for Brilliant and C for Charming. Happy new Year to My ABC!

* A mükemmellik, B harika, C ise cezbedicilik için. ABC'me hoşgeldin yeni yıl!

New Year..

New start..

New beginning..

and the preparation for the next year!

Happy New Year.