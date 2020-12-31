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    Pandemi yazlıkları kışlık yaptı. Şehirlerde olanlar ise bugün akşamdan pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için yazlıklara taşındı. Turistik ilçeler hareketlendi. En büyük hareketlilik yaşanan ilçelerin başında geldi. Bodrum'da yazlığı olanlar, ilçede trafik yoğunluğuna neden oldu. Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların akın ettiği bölgelerde durma noktasına geldi.

    Bodrum doldu
    Pandemi yazlıkları kışlık yaptı. Şehirlerde olanlar ise bugün akşamdan pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için yazlıklara taşındı. Turistik ilçeler hareketlendi. En büyük hareketlilik yaşanan ilçelerin başında geldi. Bodrum'da yazlığı olanlar, ilçede trafik yoğunluğuna neden oldu. Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların akın ettiği bölgelerde durma noktasına geldi.
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    Haberler Güncel Bodrum doldu