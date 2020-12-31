Bodrum doldu

Pandemi yazlıkları kışlık yaptı. Şehirlerde olanlar ise bugün akşamdan pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için yazlıklara taşındı. Turistik ilçeler hareketlendi. En büyük hareketlilik yaşanan ilçelerin başında Bodrum geldi. Bodrum'da yazlığı olanlar, ilçede trafik yoğunluğuna neden oldu. Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların akın ettiği bölgelerde durma noktasına geldi.
- Güncel
- 31.12.2020 Gazete