Doodle 2020'nin gündeme gelmesiyle birlikte internet üzerinde Doodle ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Kullanmakta Olanlar internet üzerinde "Doodle 2020 Yılbaşı kusurlu mu?" ve "Doodle nasıl okunur?" gibi suallerin cevaplarını araştırmaya başladılar. Google 2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala 2021 Doodle'ını paylaşıma açtı. Ancak Doodle'da bir hata olduğu görüldü. 2021 Yılbaşı olması gereken Doodle'da 202 Yılbaşı yazıldığı görüldü. Google logosunun farklı tasarımlar ile kullanıcılara sunulması anlamına gelen Doodle terimi artık günümüzde genel bir anlam olarak kullanılmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Doodle 202 hatası
Google 2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala 2021 Doodle'ını paylaşıma açtı. Ancak Doodle'da bir hata olduğu görüldü. 2021 Yılbaşı olması gereken Doodle'da 202 Yılbaşı yazıldığı görüldü. Görenlerin kafasını karıştıran 202 Yılbaşı Doodle'ı intenet üzerinde araştırılmaya başlandı. Şimdiye kadar Google tarafından konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.
202 Yılbaşı nedir?
Google 2021 senesine girilmesine günler kala yeni bir Doodle yayınladı. Fakat Google'nin 2021 senesi için hazırladığı Doodle'da 2021 Yılbaşı yerine 202 Yılbaşı yazdığı görüldü. Google'nin kısa bir süre için 2021 için hazırladığı Doodle'daki 202 Yılbaşı hatasını düzeltmesi bekleniyor.
Doodle ne zaman ortaya çıktı?
İntenet üzerinde en çok kullanılan içeriklerden biri olan Doodle, Google tarafından ilk defa 1998 senesinde yapılmıştır. İlk Doodle Buning Man isimli festival için yapılmış ve birçok kişi tarafından beğenilmiş ve daha sonra birçok kişi ve kurum tarafından da yapılmaya başlanmıştır.
Doodle nedir?
Doodla daha önceden kullanılan bir ifade olmasına karşılık intenet ve arama motoru olarak aktif olarak kullanılan Google'nin kullanılmaya başlanmasından sonra farklı bir anlam için tercih edilmeye başlanmıştır. Doodle, okunurken "Duğdıl" şeklinde okunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde Google'nin ana sayfasında yer alan Google logosunun farklı tasarımlar ile kullanıcılara sunulması anlamına gelen Doodle terimi artık günümüzde genel bir anlam olarak kullanılmaktadır. Google'ın bu farklı bir tasarım oluşturma durumuna "Doodle" adını vermesi, günümüzde dikkat çekici logoların tasarlanması işi içinde kullanılmaya başlanmıştır.
Yılbaşı nedir? Nereden çıkmıştır?
Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.
Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş'in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık'ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Ayrıca; Güneşe tapan ve kurtarıcı tanrılarının kış başlangıcında doğduğuna inanan, diğer putperest milletler de vardı. Bunlar da Julian takvimine göre kış başlangıcı olarak kabul edilen 25 Aralık'ta özel kutlama törenleri yaparlardı.
O dönemde, Hz. İsa'nın (a.s.) doğum günü kesin olarak bilinmediği için, ilk Hıristiyanların Hz. İsa'nın doğumu için kutladıkları özel bir gün yoktu. Bu sırada Roma İmparatorluğunun her yerinde Güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperest iken miladın 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hristiyanlığa soktu. Güneş tanrısının doğum günü kabul edilen 25 Aralık'ı yılbaşı kabul etti. Hz. İsa'nın (a.s.) kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hristiyanlar da, Hz. İsa'nın (a.s.) 25 Aralık'ta doğduğunu kabul ettiler. Sonunda bu geceyi miladi yılbaşı ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar."