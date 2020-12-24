Maradona temiz çıktı!

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 25 Kasım'da yaşamını yitirdi. Maradona'ya yapılan toksikoloji testleri, efsane futbolcunun ölümünden önce uyuşturucu veya alkol almadığını ortaya koydu.
PLASENTADA PLASTİK ÇIKTI
İtalya'da bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik parçacıkları tespit edildi. Vücuttaki mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri henüz bilinmiyor. Çalışmayı yöneten Antonio Ragusa ise konuyla ilgili "Bir Cyborg bebeğe sahip olmak gibi" ifadelerini kullandı.
91 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 91 milyon 182 bin 578 lira devretti. 5+1 bilen 1 kişi 622 bin 87, 5 bilen 6 kişi 63 bin 803'er, 4 bilenler 682'şer, 3 bilenler 96'şar, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.
620 BİN DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 619 bin 842 lira devretti. 5 bilenler 4 bin 745'er, 4+1 bilenler 486'şar, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 28'er, 2+1 bilenler 11'er, 3 bilenler 7'şer, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler 5'er lira alacak.