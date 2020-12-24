Maradona temiz çıktı!

PLASENTADA PLASTİK ÇIKTI



İtalya'da bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik parçacıkları tespit edildi. Vücuttaki mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri henüz bilinmiyor. Çalışmayı yöneten Antonio Ragusa ise konuyla ilgili "Bir Cyborg bebeğe sahip olmak gibi" ifadelerini kullandı.