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    ’da Aralık ayında denize girdiler! ve Doğu kara kış

    'nin Doğu ve bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Güney sahillerinde yazı aratmayan görüntüler vardı. ’da hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ölçüldü. kenti Antalya’da fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, aralık ayında, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Eksi 5-21 dereceyi gören , , , , ve Hakkâri’de 670 yerleşim yerinin yolları yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı.

    Kar ve deniz

    'nin Doğu ve bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Güney sahillerinde yazı aratmayan görüntüler vardı. 'da hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ölçüldü.

    kenti Antalya'da fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, aralık ayında, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Eksi 5-21 dereceyi gören , , , , ve Hakkâri'de 670 yerleşim yerinin yolları yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı.

    Trabzon Uzungöl ise karın yağmasıyla daha da güzel oldu. Yerli ve yabancı turist Aralık ayında da Uzungöl'e koştu.

    , eksi 20 dereceyi gördü. Ancak çocuklar, karın keyfini kardan adam yaparak çıkardı.

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    Haberler Güncel Antalya’da Aralık ayında denize girdiler! Karadeniz ve Doğu kara kış