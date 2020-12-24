Türkiye'nin Doğu ve İç Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Güney sahillerinde yazı aratmayan görüntüler vardı. Antalya'da hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ölçüldü.

Turizm kenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, aralık ayında, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Eksi 5-21 dereceyi gören Trabzon, Bayburt, Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkâri'de 670 yerleşim yerinin yolları yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı.

Trabzon Uzungöl ise karın yağmasıyla daha da güzel oldu. Yerli ve yabancı turist Aralık ayında da Uzungöl'e koştu.

Ağrı, eksi 20 dereceyi gördü. Ancak çocuklar, karın keyfini kardan adam yaparak çıkardı.