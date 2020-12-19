Türkiye’ye el uzatıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye- AB ilişkilerini değerlendirdi. Borrell, "İlişkilerimize yeniden yön vermek için hala şansımız bulunuyor. AB, tutması umuduyla Türkiye'ye elini uzatmaktadır" dedi.
SİHA'LARA ÖVGÜ YAĞDI
Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı. "Dünya Türk gücünü Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'da gördü" dedi.
TALEBİ REDDEDİLDİ
FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Osman Kavala dün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
O AVUKATIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Danıştay saldırganı avukat Alparslan Arslan 2006'da Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı düzenledi. Bombaları ise avukat Süleyman Esen'den aldığını söyledi. İşte o avukatla ilgili şüphe çeken bir gelişme meydana geldi. Esen, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
SKANDAL BÜYÜYOR
CHP'de tecavüz skandalları bitmek bilmedi. Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun sekreteri A.E.'yi taciz etti. Mahkemeye "Olay günü parti binasındaydım" dedi. Ancak kamera görüntülerini veremedi. (HAYRETTİN ŞAŞMAZ)
SİHA'LARA ÖVGÜ YAĞDI
Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı. "Dünya Türk gücünü Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'da gördü" dedi.
TALEBİ REDDEDİLDİ
FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Osman Kavala dün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
O AVUKATIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Danıştay saldırganı avukat Alparslan Arslan 2006'da Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı düzenledi. Bombaları ise avukat Süleyman Esen'den aldığını söyledi. İşte o avukatla ilgili şüphe çeken bir gelişme meydana geldi. Esen, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
SKANDAL BÜYÜYOR
CHP'de tecavüz skandalları bitmek bilmedi. Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun sekreteri A.E.'yi taciz etti. Mahkemeye "Olay günü parti binasındaydım" dedi. Ancak kamera görüntülerini veremedi. (HAYRETTİN ŞAŞMAZ)