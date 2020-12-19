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    () ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, - AB ilişkilerini değerlendirdi. İşte haberin detayları ve 19 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan öne çıkan haberler...

    Türkiye’ye el uzatıyoruz
    Avrupa Birliği () ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, - AB ilişkilerini değerlendirdi. Borrell, "İlişkilerimize yeniden yön vermek için hala şansımız bulunuyor. AB, tutması umuduyla Türkiye'ye elini uzatmaktadır" dedi.

    SİHA'LARA ÖVGÜ YAĞDI
    Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı. "Dünya Türk gücünü 'de, 'da ve en son Dağlık Karabağ'da gördü" dedi.

    TALEBİ REDDEDİLDİ
    FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı dün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

    O AVUKATIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
    Danıştay saldırganı avukat Alparslan Arslan 2006'da Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı düzenledi. Bombaları ise avukat Süleyman Esen'den aldığını söyledi. İşte o avukatla ilgili şüphe çeken bir gelişme meydana geldi. Esen, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

    SKANDAL BÜYÜYOR
    CHP'de tecavüz skandalları bitmek bilmedi. İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun sekreteri A.E.'yi taciz etti. Mahkemeye "Olay günü parti binasındaydım" dedi. Ancak kamera görüntülerini veremedi. (HAYRETTİN ŞAŞMAZ)
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