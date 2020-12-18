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    Alkan kovuldu

    Alkan, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler ve ’e 500’er kez, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” diye yazdırması gündem oldu. Yaşanan olayın ardından iki hemşire mobbinge uğradıklarını belirterek başhekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın kadar ulaşmasının ardından Bakanlık da duruma el koydu

    Doktor kovuldu

    Alkan, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler ve 'e 500'er kez, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırması gündem oldu.

    Yaşanan olayın ardından iki hemşire mobbinge uğradıklarını belirterek başhekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu.

    Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın kadar ulaşmasının ardından Bakanlık da duruma el koydu.

    Başhekim Alkan hakkında çift yönlü soruşturma başlatıldı ve görevden alındı. Yaşanan olayın ardından Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, insanlık onurlarının zedelendiğini söyledi. Yaşadıklarının üzücü olduğunu belirten Çalışkan, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Olanları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

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    Haberler Güncel Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan kovuldu