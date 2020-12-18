Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e 500'er kez, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırması gündem oldu.

Yaşanan olayın ardından iki hemşire mobbinge uğradıklarını belirterek başhekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın Sağlık Bakanlığına kadar ulaşmasının ardından Bakanlık da duruma el koydu.

Başhekim Alkan hakkında çift yönlü soruşturma başlatıldı ve görevden alındı. Yaşanan olayın ardından Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, insanlık onurlarının zedelendiğini söyledi. Yaşadıklarının üzücü olduğunu belirten Çalışkan, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Olanları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.