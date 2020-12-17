Karadeniz’ın hayır kompleksi

Samsun Tekkeköy Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmaya, onlara kol kanat germeye devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Hayır Kompleksi olma özelliğini taşıyan Tekkeköy Belediyesi, Sosyal Belediyeciliği sadece belirli günlerde değil yılın 365 günü sosyal yardım faaliyetleri yürütüyor.

DİDEM ARSLAN'A DAVA ŞOKU!



Ünlülerin avukatı Handan Bakbak, uzman hukukçu olarak yorum yaptığı televizyon programında, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bakbak, "Didem Arslan Yılmaz, çocuk azarlar gibi beni milyonlarca kişinin önünde azarlamış, kadınlık onurumu, mesleki itibarımı ve saygınlığıma zarar vermiştir" dedi.

DEV BANKA



NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 5 yıl için 228.2 milyon dolarlık (2.3 milyar TL) rekor bir sözleşme yaptı. NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye de imza atmış olan Yunan oyuncu, "Burası benim evim. Başka takıma transferi hiç düşünmedim" dedi. Peki 228.2 milyon dolarla ne alınır: