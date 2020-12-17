Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’ın hayır kompleksi

    Samsun ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmaya, onlara kol kanat germeye devam ediyor. Bölgesi’nin en büyük Hayır Kompleksi olma özelliğini taşıyan Tekkeköy Belediyesi, sadece belirli günlerde değil yılın 365 günü faaliyetleri yürütüyor.

    Karadeniz’ın hayır kompleksi

    Samsun ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmaya, onlara kol kanat germeye devam ediyor. Bölgesi'nin en büyük Hayır Kompleksi olma özelliğini taşıyan Tekkeköy Belediyesi, sadece belirli günlerde değil yılın 365 günü faaliyetleri yürütüyor.

    DİDEM ARSLAN'A DAVA ŞOKU!


    Ünlülerin     avukatı Handan Bakbak, uzman hukukçu olarak yorum yaptığı televizyon programında, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bakbak, ", çocuk azarlar gibi beni milyonlarca kişinin önünde azarlamış, kadınlık onurumu, mesleki itibarımı ve saygınlığıma zarar vermiştir" dedi.

    DEV BANKA


    NBA takımlarından 'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 5 yıl için 228.2 milyon dolarlık (2.3 milyar TL) rekor bir sözleşme yaptı. NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye de imza atmış olan Yunan oyuncu, "Burası benim evim. Başka takıma transferi hiç düşünmedim" dedi. Peki 228.2 milyon dolarla ne alınır:

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Karadeniz’ın hayır kompleksi