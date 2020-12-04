Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Kahramanmaraş'ta olduğu ortaya çıktı. Polis memuru Barış Göl'ü (36) şehit eden bir diğerini de yaralayan şüpheli yakalandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Karataş'ın ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulunan Aykut Çakal'ın (24) katil zanlılarından biri olduğu ortaya çıktı. Karataş ve Suriyeli M.G.'nin Çakal'ı arabasını satmak için öldürdükleri anlaşıldı. Barış Göl'ün şehadet haberi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı.

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