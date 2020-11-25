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    • 25.11.2020 Gazete
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    Özbek kadın minibüste yalnız kaldı! A.’nın tacizine uğradı

    'da  M. (46), 4 ay önce 'ya gitmek istediğini belirterek 'nden minibüse bindi. Minibüs, 'na gelince yolcular indi. Yalnız kalan kadın, A'ya (30) "Ben Topkapı'ya gideceğim. Neredeyiz biz?" diye sordu. Şüpheli şoför ise "Seni yanlış anladım, geri götürürüm" dedi.

    Bir minibüs taciz

    İstanbul'da Özbek Nodira M. (46), 4 ay önce 'ya gitmek istediğini belirterek Yüzüncüyıl Mahallesi'nden minibüse bindi. Minibüs, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelince yolcular indi.

    Yalnız kalan kadın, şoför İzzet A'ya (30) "Ben Topkapı'ya gideceğim. Neredeyiz biz?" diye sordu. Şüpheli şoför ise "Seni yanlış anladım, geri götürürüm" dedi.

    Ancak götürmedi. Tacizlerine devam eden İzzet A., Nodira'dan telefon numarasını istedi. Israr üzerine korkan kadın, numarayı verdi. Şoför A. daha sonra müştekiye "Beni ara" şeklinde mesaj attı. Şoförün görevine son verildi. Savcılık, İzzet A. hakkında iki ayrı suçtan 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

    ÖZGECAN AKLIMA GELDİ


    Nodira M.: Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum.

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    Haberler Güncel Özbek kadın minibüste yalnız kaldı! Şoför İzzet A.’nın tacizine uğradı