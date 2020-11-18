Güney Amerika'da yetişen Quillaja Saponaria ağacına ilgi arttı. Ancak 2 yıl önce Şili'de on binlerce Quillaja Saponaria ağacının yetiştiği bölgelere Amerikalı iş adamlarının kiraladığı ortaya çıktı. Sadece ağaç mı? Başka bir yardımcı madde, grip aşılarında zaten kullanılan köpek balığı karaciğerlerinde bulunan skualen nedeniyle de milyonlarca köpek balığının öldürüleceği açıklandı.