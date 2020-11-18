Biontech'ın ardından Ameri- kan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip Coronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştirdi. Ancak Covid-19 aşısının bağışıklığını hızlandırmak için bir ağaç kabuğu ve köpekbalığının karaciğer yağına ihtiyaç var.
Güney Amerika'da yetişen Quillaja Saponaria ağacına ilgi arttı. Ancak 2 yıl önce Şili'de on binlerce Quillaja Saponaria ağacının yetiştiği bölgelere Amerikalı iş adamlarının kiraladığı ortaya çıktı. Sadece ağaç mı? Başka bir yardımcı madde, grip aşılarında zaten kullanılan köpek balığı karaciğerlerinde bulunan skualen nedeniyle de milyonlarca köpek balığının öldürüleceği açıklandı.
Birçok bölgede bu madde için deniz avcıları okyanusa açıldı.
ÇOK ÖZEL
Quillaja Saponaria'nın kabuğunun bağışıklığı hızlandırdığı ve vücutta direnci arttırdığını belirten uzmanlar, "Doğal bir ağaç ancak sınırlı sayıda var.
Ağaçlar kuraklığa karşı çok hassastır.
Gün aşığı yağmur alması gerekiyor. Ağaç kabuğu yılda sadece birkaç ay hasat edilebilmesi" dedi.