Eşsiz tavuk suyu

Et ve tavuk suyu birçok yemeğe ve çorbaya tat verenlerden. Piştikçe bulanıklaşan tavuk ve et suyu çorbalarınızın görüntüsünü etkiliyor olabilir. Bu durumdan kurtulmak için yapmanız gereken sadece bir küp buzu kaynamakta olan tavuk/et suyuna bırakın. Suyun berraklaştığını göreceksiniz

VANİLYALI LAMBA

Evinizin mis gibi kokmasını ister misiniz? Lambalarınızın üzerine kullanmadığınız kokularınızdan veya biraz vanilya sürerseniz, lambalarınızı yaktığınızda mis gibi koku yayılacaktır.

KÜÇÜK BİR DETAY

Elektrikli süpürgeler, çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, bir koliden parça kopartıp süpürgenin hortumuna sarıp, istediğiniz dar noktaları bile temizleyebilirsiniz.

DAİMA TAZE

Hamur işlerinin taze kalması için hamur işlerini sakladığınız kabın içerisine bir tutam ekmek koyunuz. Ekmek hamur işlerinin daha geç bayatlamasını sağlayacaktır.