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    • 13.10.2020 14:42
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan terör sevici Linde'ye sert tepki: Bu yetkiyi kimde alıyorsunuz?

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ’nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Linde görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Terör destekçisi Linde'nin küstah açıklamalarına sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye 'Suriye'den çekilin' diyebiliyorsunuz?" dedi.

    Çavuşoğlu'ndan terör sevici Linde'ye sert tepki
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile 'nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Linde görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.





    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;


    Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz. Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor.



    Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz.


    BU YETKİYİ KİMDEN ALIYORSUNUZ?
    Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz.



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