Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2020 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 10:45
    ABONE OL

    Son dakika: duyurdu: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 'ye geliyor

    Son dakika herine göre İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, ülkemizin AB'ye üyelik sürecinin ele alınması, İsveç'in müstakbel AGİT dönem başkanlığı ve 'deki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

    DHA
    takvim.com.tr
    Ann Linde, Türkiye'ye geliyor
    , İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yarın 'ye geleceğini duyurdu. Açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, ülkemizin AB'ye üyelik sürecinin ele alınması, İsveç'in müstakbel AGİT dönem başkanlığı ve Doğu Akdeniz'deki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

    TERÖRİSTLERLE MASAYA OTURMUŞTU
    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK'nın sözde İsveç üst düzey üyeleriyle skandal bir biçimde bir araya gelerek, isteklerini Türkiye'ye karşı baskı şeklinde uyguladıklarını belirtmişti.



    Türkiye'nin Suriye'ye barış getirmek için yaptığı operasyonları işgal olarak niteleyen Linde, Türkiye'ye durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği () içinde her şeyi yaptığını ifade etmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'ye geliyor