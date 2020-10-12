Dışişleri Bakanlığı , İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yarın Türkiye 'ye geleceğini duyurdu. Açıklamada,denildi.

TERÖRİSTLERLE MASAYA OTURMUŞTU

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK'nın sözde İsveç üst düzey üyeleriyle skandal bir biçimde bir araya gelerek, isteklerini Türkiye'ye karşı baskı şeklinde uyguladıklarını belirtmişti.







Türkiye'nin Suriye'ye barış getirmek için yaptığı operasyonları işgal olarak niteleyen Linde, Türkiye'ye durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) içinde her şeyi yaptığını ifade etmişti.