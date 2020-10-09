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    • 09.10.2020 Gazete
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    Eda'nın hali yürek dağladı!

    , 5 yılık eşinin vücudunu kızgın bıçakla dağladı. Talihsiz kadını yakınları kurtardı...

    Hali yürek dağladı!

    Kıskançlık krizine giren koca, eşine işkence yaptı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 23 yaşındaki Eda A. ile 28 yaşındaki eşi Mert A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Cani koca, karısına iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile işkence yaptı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tedavi altına alındı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Eda A. yaşadıklarını anlattı: "Gözü döndü hırsını alamadı ve daha farklı boyutlara taşıdı. Bıçağı ısıtıp vücuduma bastı."
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    Haberler Güncel Eda'nın hali yürek dağladı!