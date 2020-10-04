Emzik nasıl bıraktırılır? Emzik bırakan bebek nasıl uyutulur?

SÜREKLİ EMZİK TAKMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Emzik alışkanlık yapan bir nesnedir. Kullanım zamanı ve süresi sınırlandırılmadığı takdirde bebekler tüm gün ağızlarında emzikle dolaşabilirler. Bu durum hem anne sütü alımını, hem de diğer besinlerin yenmesini azaltır. Emzik, beslenme konusunda sıkıntı yaşanmasına, buna bağlı olarak da gelişim geriliklerine neden olabilir. Ayrıca uzun süreli emzik kullanımı ağız ve diş yapısının bozulmasına, konuşmanın ve psikolojik olgunlaşmanın gecikmesine, kulak ve burun hastalıklarının daha sık görülmesine neden olur.

EMZİK NASIL BIRAKTIRILIR?

Emzikler genellikle damaklı ve damaksız şekillerde üretilir. Damaksız modeller şekil olarak anne memesine daha yakın oldukları için yeni doğan bebekler tarafından daha çok tercih edilir. Ancak bu modeller diş ve damak yapısında bozulmalara neden olur. Damaklı modeller ise diş ve damak yapısındaki bozulmaların daha az oranda olmalarını sağlayacak şekilde üretilir. Ancak her iki modeldeki emzik de çocuk 2 yaşına gelmeden önce bırakılmalıdır. 2 yaş, bebeğin dünyayı ağız yoluyla tanıdığı, emme refleksiyle güvende hissettiği oral dönemin sonudur. 2 yaşından sonra devam eden emzik kullanımı psikolojik olarak bebeğin bu dönemde kalmasına ve büyüyememesine neden olur. Ayrıca bu dönemde devam eden emzik kullanımı çene yapısının bozulmasına, üst dişlerin öne çıkmasına neden olur.