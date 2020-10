Emzik nasıl bıraktırılır? Emzik bırakan bebek nasıl uyutulur?

Başından itibaren emzik sadece uykuya geçişi kolaylaştırmak amacıyla verildiyse bırakmak daha kolay olacaktır. 1 yaşından itibaren bebeğe yatmadan önce emzikle birlikte sevdiği yumuşak bir oyuncağın verilmesi, oyuncağına sarılarak uyumayı öğrenmesi sağlanabilir. Daha yoğun olarak emzik kullanan bebeklerde ise önce emziğin sadece uyku zamanlarında verilmesiyle işe başlanmalıdır. Her konuda olduğu gibi emziği bırakma konusunda da anne babaların öncelikle kararlı olmaları hem kendi içlerinde, hem de aralarında tutarlılık göstermeleri önemlidir. Emziği bırakma döneminde aile bireylerinin birbirlerine ve bebeğe destek olmaları, her şeyden önce bunu yapabileceklerine inanmaları gerekir. Emzik kullanımından vazgeçme kararı çocuğun kendi başına verebileceği bir karar değildir. Anne-babanın emziği bıraktırma konusunda kararlı davranamaması nedeniyle ilkokula devam ettiği halde evde arkadaşlarından gizli emzik kullanan çocuk sayısı az değildir. Emziği bırakma dönemi çocuğun hasta olduğu, ev düzeninde değişiklik yaşandığı, anne baba arasında gerginlik olduğu travmatik dönemlere denk gelmemelidir. Her şeyden önce emziğin çocuk 2 yaşına gelmeden bırakılması gerektiğinin önemini bilmek gerekir. Emziğin bırakılacağı uygun zaman belirlendiğinde evde bulunan tüm emzikler atılmalıdır.

Evde emziğin varlığını bilmek, hem çocuk hem de aile açısından geri dönüş yaşanmasına neden olur. Bebek emziğini istediğinde artık emziğin olmadığını söylemek ve uykuya geçene kadar yanında oturmak, ağladığında elini tutup güvende olduğunu hissettirmek uygun olacaktır. Sık yapılan hatalardan biri "Sen artık büyüdün, ağabey, abla oldun" tarzında ifadeler kullanmaktır. Emzikten yoksun kalmak ve büyümek arasında ilişki kuran çocuk, büyümenin iyi olmadığını düşünebilir. Bu durum bazı çocuklarda büyümemek için yemek yememe davranışına neden olabilir. Emzik olmadan uykuya geçmeye alışma, çocuktan çocuğa farklılık gösterse de genellikle 1 hafta içerisinde hallolur. Sık yapılan hatalardan bir başkası ise ilk gecenin sonunda anne-babanın pes ederek emziği yeniden vermeleridir. Bu durumda çocuk her ağladığı zaman istediği nesneye ulaşabileceğini görür ve bu davranışı geneller. Bu tutum emziği bırakma sürecinin daha da uzamasına neden olur.