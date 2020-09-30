E-devlet abonelik iptali nasıl yapılır? E-devlet internet, telefon abonelik iptal ekranı!

İnternet, telefon, sabit hat gibi aboneliklerin iptali vatandaşlara zorluk çıkartıyordu. Binlerce kişi faks göndermek için uğraştığından bu konuyla ilgili şikayetlerde bulunuyordu. TBMM, konuyu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTİK) iletti. BTİK, Meclis'e gönderdiği yazıda fesih işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Peki E-devlet abonelik iptali nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…
E-DEVLET ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?
E-devlet abonelik iptali için öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra abonelik iptal alanından gerekli bilgileri doldurup işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.
Taslakta bu iptal işleminin e-Devlet üzerinden üç şekilde yapılabileceğine yer verildi. Bunlar elektronik imza, kimlik kartı ve internet bankacılığı yoluyla.
e-Devlet'ten internet, telefon ve yayın hizmeti iptali şöyle yapılabilecek: "Elektronik imza ile. Önce abone, hizmet numarası seçimi yapılıyor. Kimlik bilgileri gerekli alanlara girilecek. Bu şekilde fesih belgesi elektronik imza ile işletmecilere iletilebilecek.
Kimlik kartıyla da e-Devlet'ten başvuru mümkün. Fesih belgesini doldurup, kimlik bilgileriyle de başvuru yapılabilecek. İnternet bankacılığı ile de sisteme girerek fesih başvurusunda bulunulacak. Yine örnek fesih belgesini doldurup, imzalı fesih belgesini elektronik ortamda firmalara iletebilecekler."
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
"28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin, 'fesihte takip edilecek usul ve feshin sonuçları' başlıklı 23'üncü maddesinin, 'Aboneler abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir. Aboneler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini; a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine yazılı olarak yapmak, b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek, c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak, ç) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle işletmecilerine iletirler. Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi kontrol edilerek fesih taleplerinin her şartta alınması sağlanır' şeklindeki birinci fıkrasında, fesih başvuru yöntemleri sayılmış olup, kurumumuz bunların dışında da yöntem belirleme yetkisine haizdir. Bu kapsamda teknolojik imkânlardan da faydalanarak tüketicilere daha kolay ve hızlı bir şekilde fesih başvurusu yapabilme imkânının sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların tamamlanması ile fesih başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi mümkün olacaktır."