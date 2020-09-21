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    • 21.09.2020 Gazete
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    'ın durumu daha iyi

    , hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medyada ‘Hayatını kaybetti’ iddiaları yayıldı. Aileyi hastanede ziyaret eden , "Durumu iyi. Dualarınızı bekliyoruz" açıklaması yaptı.

    Durumu daha iyi

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın beyin ameliyatı sonrası durumunun kötüye gittiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Aileden yalanlama geldi.

    Eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" dedi. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı ise 'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Eski başbakanın sağlık durumuyla ilgili, "Yoğun bakımda değil, odasındadır. Dua bekliyoruz. Allah'tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun" dedi.

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