Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın beyin ameliyatı sonrası durumunun kötüye gittiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Aileden yalanlama geldi.

Eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" dedi. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mesut Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Eski başbakanın sağlık durumuyla ilgili, "Yoğun bakımda değil, odasındadır. Dua bekliyoruz. Allah'tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun" dedi.