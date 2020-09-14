Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Maskeli pesler

    Sorumsuzlar, uyarıları hiçe saydı. 7 aylık mücadeleyi çöpe attı! Maskesiz polise yakalandı. ‘Dua et kafama takmamışım’ savunması yaptı. Hem duyarsızlığı hem de pişkinliğiyle şaşkınlık yarattı.

    Maskeli pesler

    Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, dünyaya yayıldı. Can kaybı, 924 bin 580'e ulaştı. Ülkemizde, salgına karşı sıkı tedbirler aldı. Yetkililer, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Bazı vatandaşlar tedbirlere harfiyen uyarken bazıları maske bile takmadı!

    Dün, 81 ilde denetim vardı. Ortaya çıkan manzara ise şaşkınlık yarattı. Adana'da polis maskesini çenesinin altına takıp gezenleri uyardı. 'Neden maske takmadınız?' sorusuna 'Dua et kafama takmadım' cevabını veren vatandaş, sorumsuzluğuyla utandırdı!

    YARIM SAATTE REKOR CEZA
    Edirne'de yarım saat süren denetimlerde 15 kişiye maske takmadıkları için 900 lira idari para cezası uygulandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Maskeli pesler
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri