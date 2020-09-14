Maskeli pesler

Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, dünyaya yayıldı. Can kaybı, 924 bin 580'e ulaştı. Ülkemizde, salgına karşı sıkı tedbirler aldı. Yetkililer, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Bazı vatandaşlar tedbirlere harfiyen uyarken bazıları maske bile takmadı!

Dün, 81 ilde denetim vardı. Ortaya çıkan manzara ise şaşkınlık yarattı. Adana'da polis maskesini çenesinin altına takıp gezenleri uyardı. 'Neden maske takmadınız?' sorusuna 'Dua et kafama takmadım' cevabını veren vatandaş, sorumsuzluğuyla utandırdı!

YARIM SAATTE REKOR CEZA

Edirne'de yarım saat süren denetimlerde 15 kişiye maske takmadıkları için 900 lira idari para cezası uygulandı.



