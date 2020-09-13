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    • 13.09.2020 Gazete
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    Kocaman uyarı

    , luları uyardı. Vaka ve ağır hasta sayısında önceki aya göre artış yaşandığını açıkladı.

    Kocaman uyarı

    Coronavirüs, dünyayı esir aldı. ise salgınla mücadelede destan yazdı. Kurallara uyulmaması nedeniyle artan vakalara karşı yeni önlemler alınırken uyardı. Özellikle mega kent İstanbul'da hasta sayısında artış yaşandığını açıkladı. "11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Son 1 ay içinde ağır hasta sayısı 'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz" açıklamasını yaptı.

    Bir hayvanat bahçesinde kuğunun genç kızın çenesine indirdiği maskeyi tek hamlede düzelttiği video, internette paylaşım rekoru kırdı. Sağlık Bakanı Koca, o videoyu "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" notuyla paylaştı.


    SUÇÜSTÜ
    Covid-19 salgınına karşı 81 ilde mücadele başlatıldı. Pozitif vakaların izolasyona uymaması halinde yurtlarda karantinaya alınacağı açıklandı. 'ta testi pozitif çıkan N.A., dün hediyelik eşya dükkanını açtı. Polise yakalandı. Ambulans ile yurda yerleştirilerek gözetim altına alındı.

    ROYAL-19
    Coronavirüs kabusu İspanya Kraliyet Ailesi'ne de sıçradı. Tahtın varisi 14 yaşındaki Prenses Leonor'un sınıf arkadaşı COVİD-19'a yakalandı. Prenses, karantinaya alındı.

    MİLLİ ATLET KORONAVİRÜS OLDU
    Milli atlet Tubay Erdal (24), Erzurum'daki hazırlık kampında Coronavirüs'e yakalandı. 14 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Bizi etkilemez diyorduk. Perişan etti. Kimse gençliğine güvenmesin.


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