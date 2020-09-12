Ankara Polatlı kum fırtınası! Ankara kum fırtınası neden oldu? Kum fırtınası neden olur?

Ankara kum fırtınası neden oldu? Kum fırtınası neden olur? Türkiye'nin gündemine oturan Ankara Polatlı kum fırtınası haberinin ardından kum fırtınası sebebi araştırılmaya başlandı. Genellikle çöllerde görülen kum fırtınası Türkiye'de başkent Ankara'yı vurdu. Fırtına sebebiyle gündüz vakti hava bir anda karardı. Peki, kum fırtınası neden olur?
ANKARA KUM FIRTINASI NEDEN OLDU?
Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu.
Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.
KUM FIRTINASI NEDEN OLUR?
Fırtına, çok şiddetli esen rüzgarın meydana getirdiği hava hareketleridir. Kum fırtınası da, kumların şiddetli esen rüzgarlarla gökyüzüne doğru havalanıp metrelerce yükselmesi anlamına gelir.
Diğer adı toz fırtınası olan kum fırtınaları, bitki örtüsünün olmadığı ya da çok zayıf olduğu çöller ile kurak, yarı kurak özelliklere sahip ve yarı çöl görünümündeki yerlerde görülmektedir.
Kum fırtınasının daha çok görüldüğü yerler, Sahra Çölü, Arap Yarımadası, İran, Pakistan, Hindistan gibi kurak bölgelerdir.
KUM FIRTINASINDA NELER YAŞANIR?
– Kar fırtınalarında görülen kar yığınları gibi kum fırtınalarında da kum yığınları oluşmaktadır. Yumuşak kumların gökyüzünde uçması ile birlikte toprakta da erozyon olur.
– Yerleşim birimlerinde binaların önünde çok kalın kum yığınları oluşabilir.
– Hava alanları, kara ve demir yolları kum örüntüsüyle kaplanır.
– Görüş uzaklığı son derece kısıtlanarak, ulaşımda aksamalara hatta duraklamaya sebep olur. Bu durumlarda yerleşim birimleriyle bağlantı kesilmektedir.
– Kara ve hava ulaşımında görüş koşullarından ve araçların motor sistem¬lerinin kumdan etkilenmesinden dolayı, büyük can ve mal kaybına neden olan kazalar olmaktadır.
– Dışarıda bulunan insan ve hay¬vanlar nefes almakta güçlük çeker. Solunum problemleri yaşanır.
– Kum fırtınalarıyla verimli topraklar taşınabilir veya bu toprakların üze¬ri başka yerden taşınan kumlarla kaplanır. Bunun sonucunda toprakla¬rın verimi düşmekte ve çölleşme olmaktadır.
– Fırtına, canlı çevrenin yanı sıra cansız çevreye de büyük zarar vermektedir.