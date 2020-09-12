Ankara Polatlı kum fırtınası! Ankara kum fırtınası neden oldu? Kum fırtınası neden olur?

Ankara kum fırtınası neden oldu? Kum fırtınası neden olur? Türkiye'nin gündemine oturan Ankara Polatlı kum fırtınası haberinin ardından kum fırtınası sebebi araştırılmaya başlandı. Genellikle çöllerde görülen kum fırtınası Türkiye'de başkent Ankara'yı vurdu. Fırtına sebebiyle gündüz vakti hava bir anda karardı. Peki, kum fırtınası neden olur?

ANKARA KUM FIRTINASI NEDEN OLDU?

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu.

Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.