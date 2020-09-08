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    • 08.09.2020 Gazete
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    üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: lar gelebilir

    Başkent 'da Coronavirüs vakaları patladı. Toplum üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan uyardı. Ankaralılarda hassasiyetinin azaldığını açıkladı.

    Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamalar gelebilir

    Başkent Ankara'da Coronavirüs vakaları patladı. Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan uyardı. Ankaralılarda maske hassasiyetinin azaldığını açıkladı. Prof. Dr. İlhan, "Ankara'da maskelerin uygun şekilde takılmadığını görüyoruz. Vaka sayısındaki artış devam ederse bazı kısıtlamalar gündeme gelebilir" dedi.

    HALAYA ALDI!
    Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde 6 binden fazla insanı hayattan kopardı. Duyarsız vatandaşlar, uyarılara aldırmadı. Dün Gaziantep'te halay başı olan bir vatandaş mendil yerine maskesini salladı! Hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını tehlikeye attı.

    57 KİŞİ VEFAT ETTİ
    Sağlık     Bakanlığı, dün bin 703 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 47 kişinin iyileştiğini açıkladı. Bakan Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara" dedi.

    97 KERE MAŞALLAH
    Rize'de yaşayan Havva Özlü (97), kısa süre önce Corona'ya yakalandı. ilçe merkezine 40 kilometre uzakta yaşamayan Özlü, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. 15 günde hastalığı atlatıp evine kavuşan Havva Nine, "Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan" dedi.

    TEKE TEK MÜCADELE
    Gaziantep'te Acil Tıp Asistanı Dr. Tutku Tanrıkulu Tek, COVİD-19 ile mücadelesini anlattı: 3 yaşında oğlum var. Her nöbet çıkışı 'Ona virüs taşıdım mı?' diye korkuyorum. Bizimki psikolojik savaş.
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