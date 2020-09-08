HALAYA ALDI!

Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde 6 binden fazla insanı hayattan kopardı. Duyarsız vatandaşlar, uyarılara aldırmadı. Dün Gaziantep'te halay başı olan bir vatandaş mendil yerine maskesini salladı! Hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını tehlikeye attı.

57 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı, dün bin 703 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 47 kişinin iyileştiğini açıkladı. Bakan Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara" dedi.