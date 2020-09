İetişim Başkanı Fahrettin Altun 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





SUUDİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasının vicdani ve hukuki bir sorumluluk olduğunun altını çizen Altun, Suudi yönetimine Türkiye'de devam eden cinayetle ilgili davada işbirliği çağrısı yaptı.





The final verdict that a Saudi court issued today regarding journalist Jamal Khashoggi's execution inside the Kingdom's consulate in Istanbul, Turkey fell short of meeting the expectations of Turkey and the international community.