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    • 08.09.2020 05:54
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    İletişim Başkanı 'dan 'a '' davası tepkisi

    İletişim Başkanı , 'ın Ceza Mahkemesi'nde iyle ilgili davada çıkan kararın 'nin ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

    Altun'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı davası tepkisi

    İetişim Başkanı 2 Ekim 2018'de 'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci hakkındaki Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    SUUDİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI
    Kaşıkçı inin aydınlatılmasının vicdani ve hukuki bir sorumluluk olduğunun altını çizen Altun, Suudi yönetimine 'de devam eden cinayetle ilgili davada işbirliği çağrısı yaptı.



    ALINAN KARAR
    Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili nihai kararını verdi. 5 kişi 20'şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' davası tepkisi
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