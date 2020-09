Bizim derdimiz insan

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, halka iç içe şeffaf, ulaşılabilir belediye olmanın sözünü verdiklerini belirtti. Sözlerine şöyle devam etti: "Beyaz masa hizmetimizden 50 binin üzerinde vatandaşımız bize ulaştı ve sorunlarını ilettiler. Bu sorunlar ilgili birimlere ivedilikle ulaştırıldı ve gereken ilgi ve alaka gösterildi. 107 mahallemizin hepsini gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan dinledik. Bu gezilerde çocuklarımıza toplamda 10 bin adet oyuncak, oyun seti ve forma dağıttık. Kurduğumuz çağrı merkezi sayesinde bize ulaşan 30 bin vatandaşımızın sorunlarına anında çözüm bulmaya çalıştık. 107 mahalle muhtarımıza bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulunduk. Sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımızla bölgesel sorunlara anında müdahale ettik."

AŞEVİNDE GÜNLÜK 2 BİN 580 KİŞİLİK SICAK YEMEK

İnsan odaklı, ülke çapında ses getiren projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Söz verdik yaptık. Aşevimizi hizmete açtık. Her gün aşevimizden kesintisiz olarak 2 bin 580 kişi için, sıcak yemeklerini evlerine kadar ulaştırıyoruz"dedi.

BAŞKAN KOCAİSPİR: İZİ OLANIN YÜZÜ OLUR

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kocaispir, "Sorunları ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. İzi olanın yüzü olur. Her mahallemizde izimiz olacak" diye konuştu.

EN KISA SÜREDE ÇÖZÜM

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eksikleri tespit etmek, sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için başlatmış olduğu mahalle incelemelerine devam ediyor. Resmi işlemler dışında makam odasında daha az bulunduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Haftanın neredeyse her günü farklı bir mahallemizde güne başlıyoruz. Eksikleri ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. Her an vatandaşlarımızla iç içeyiz. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Bu nedenle 'Tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur' diyor, bu inançla çalışıyoruz. Yüreğir'de her mahallede izimiz olacak." dedi.

YENİ ARAÇLAR YÜREĞİR'E HAYIRLI OLSUN

Yüreğirli vatandaşlara daha iyi hizmet götürmek amacıyla 6 adet sıkıştırmalı çöp aracı, 2 adet iş makinesi (kazıcı yükleyici), 2 adet Van araç, 2 adet kamyonet, 5 adet binek oto, 2 adet camlı Van araç, 3 adet çöp taksi kamyonet Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Yüreğir Belediyesi araç filosuna eklendi.

TEMİZLİK İŞLERİ SORUNSUZ ÇALIŞIYOR

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri her mahalleye ayrı bir çalışma programı uyguluyor. Yüreğir'in bütün mahallelerine sırasıyla giren ekipler girdikleri her mahallenin genel temizliğini yapıyor. Yollar dezenfekteli su ile yıkanırken, çimler biçiliyor, mahalle içerisine dökülen molozlar kaldırılıp bütün mahalle baştan başa temizleniyor.

ÇÖP TAKSİ

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Fiziki koşulları yeterli olmayan bölgelerde kullanmak üzere 3 adet Çöp Taksimizi Yüreğir Belediyesi araç filomuza dahil ettik. Küçük araç olması bakımından daha pratik ve trafik akışını engellemeyen yapısıyla oldukça fayda sağlamakta. Çöp taksi hizmetimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

YÜREĞİR'DE DOĞALGAZ YAYGINLAŞIYOR

Yüreğir'deki mahallelerimize de doğalgazın ulaşması için sağlıklı bir çalışma yürütüyoruz. Sadece Aksa Gaz değil, Yüreğirli vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltecek her türlü altyapı çalışmalarına destek vereceğimizin bilinmesini istiyorum. Amacımız Yüreğirli vatandaşlarımız layık olduğu ve hak ettiği yaşam standardına yükseltmektir. Yüreğir Belediyesi ile iş yapmak isteyen partnerlerimiz şunu iyi bilsinler ki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmaları kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız. Her şey daha güzel ve yaşanılabilir bir Yüreğir içindir. Dadaloğlu, Levent, Karacaoğlan Mahallelerimiz doğalgaza kavuştular. Hayırlı olsun"diye konuştu.