Bizim derdimiz insan

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, halka iç içe şeffaf, ulaşılabilir belediye olmanın sözünü verdiklerini belirtti. Sözlerine şöyle devam etti: "Beyaz masa hizmetimizden 50 binin üzerinde vatandaşımız bize ulaştı ve sorunlarını ilettiler. Bu sorunlar ilgili birimlere ivedilikle ulaştırıldı ve gereken ilgi ve alaka gösterildi. 107 mahallemizin hepsini gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan dinledik. Bu gezilerde çocuklarımıza toplamda 10 bin adet oyuncak, oyun seti ve forma dağıttık. Kurduğumuz çağrı merkezi sayesinde bize ulaşan 30 bin vatandaşımızın sorunlarına anında çözüm bulmaya çalıştık. 107 mahalle muhtarımıza bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulunduk. Sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımızla bölgesel sorunlara anında müdahale ettik."
AŞEVİNDE GÜNLÜK 2 BİN 580 KİŞİLİK SICAK YEMEK
İnsan odaklı, ülke çapında ses getiren projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Söz verdik yaptık. Aşevimizi hizmete açtık. Her gün aşevimizden kesintisiz olarak 2 bin 580 kişi için, sıcak yemeklerini evlerine kadar ulaştırıyoruz"dedi.
BAŞKAN KOCAİSPİR: İZİ OLANIN YÜZÜ OLUR
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kocaispir, "Sorunları ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. İzi olanın yüzü olur. Her mahallemizde izimiz olacak" diye konuştu.
EN KISA SÜREDE ÇÖZÜM
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eksikleri tespit etmek, sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için başlatmış olduğu mahalle incelemelerine devam ediyor. Resmi işlemler dışında makam odasında daha az bulunduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Haftanın neredeyse her günü farklı bir mahallemizde güne başlıyoruz. Eksikleri ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. Her an vatandaşlarımızla iç içeyiz. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Bu nedenle 'Tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur' diyor, bu inançla çalışıyoruz. Yüreğir'de her mahallede izimiz olacak." dedi.
YENİ ARAÇLAR YÜREĞİR'E HAYIRLI OLSUN
Yüreğirli vatandaşlara daha iyi hizmet götürmek amacıyla 6 adet sıkıştırmalı çöp aracı, 2 adet iş makinesi (kazıcı yükleyici), 2 adet Van araç, 2 adet kamyonet, 5 adet binek oto, 2 adet camlı Van araç, 3 adet çöp taksi kamyonet Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Yüreğir Belediyesi araç filosuna eklendi.
TEMİZLİK İŞLERİ SORUNSUZ ÇALIŞIYOR
Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri her mahalleye ayrı bir çalışma programı uyguluyor. Yüreğir'in bütün mahallelerine sırasıyla giren ekipler girdikleri her mahallenin genel temizliğini yapıyor. Yollar dezenfekteli su ile yıkanırken, çimler biçiliyor, mahalle içerisine dökülen molozlar kaldırılıp bütün mahalle baştan başa temizleniyor.
ÇÖP TAKSİ
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Fiziki koşulları yeterli olmayan bölgelerde kullanmak üzere 3 adet Çöp Taksimizi Yüreğir Belediyesi araç filomuza dahil ettik. Küçük araç olması bakımından daha pratik ve trafik akışını engellemeyen yapısıyla oldukça fayda sağlamakta. Çöp taksi hizmetimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.
YÜREĞİR'DE DOĞALGAZ YAYGINLAŞIYOR
Yüreğir'deki mahallelerimize de doğalgazın ulaşması için sağlıklı bir çalışma yürütüyoruz. Sadece Aksa Gaz değil, Yüreğirli vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltecek her türlü altyapı çalışmalarına destek vereceğimizin bilinmesini istiyorum. Amacımız Yüreğirli vatandaşlarımız layık olduğu ve hak ettiği yaşam standardına yükseltmektir. Yüreğir Belediyesi ile iş yapmak isteyen partnerlerimiz şunu iyi bilsinler ki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmaları kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız. Her şey daha güzel ve yaşanılabilir bir Yüreğir içindir. Dadaloğlu, Levent, Karacaoğlan Mahallelerimiz doğalgaza kavuştular. Hayırlı olsun"diye konuştu.
YÜREĞİR'E HOŞ GELDİN BEBEK
Yüreğir'de Hoş geldin bebek hizmetimiz ile 4 bin yeni doğan bebeğimize bebek paketi dağıttık. Evde yaşlı bakım konusunda sosyal hizmetteki arkadaşlarımız aralıksız çalışarak 2 bin 690 yaşlımızın evinde bakım, temizlik ve tıraş gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Zor durumda olan yaşlı ve bakıma muhtaç hastalarımızı hastanelere götürdük, işlemlerini yaptık ve taburcu edildikten sonra evlerine ulaştırdık. Tüm cenazelerimize çadır, sandalye, masa, çay, bardak, ve şeker desteğinde bulunduk.
HALKLA İÇ İÇE BAŞKAN
Sürekli halkla iç içe olduklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "107 mahallemizin hepsini gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan dinledik. Bu gezilerde çocuklarımıza toplamda 10 bin adet oyuncak, oyun seti ve forma dağıttık. Kurduğumuz çağrı merkezi sayesinde bize ulaşan 27 bin vatandaşımızın sorunlarına anında çözüm bulmaya çalıştık. 107 mahalle muhtarımıza bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulunduk. Sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımızla bölgesel sorunlara anında müdahale ettik. İlk bir yılımızda hiçbir ayrım yapmadan insan için çalıştık. 107 mahallemiz 420 bin nüfusumuz için 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Biz bir başarı hikâyesi yazacağız ve siz buna şahit olacaksınız. Çünkü 'Bizim Derdimiz İnsan" dedi.
MAHALLE MUHTARLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI
YÜREĞIR Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Tek tek muhtarları dinleyen Başkan Kocaispir "Biz Yüreğir'de birlikte bir başarı hikâyesi yazıyoruz" dedi. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Kocaispir mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. Hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi adına görüş alışıverişinde bulunmak için toplandıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Muhtarlarla buluşmak bizim için herhangi bir etkinlik değil. Bu şehri muhtarlarımızla beraber yönetiyoruz" dedi.
1 MİLYON 400 BİN MASKE ÜCRETSİZ DAĞITILDI
2020 yılının en zor zamanlarının halen içinde bulunduğumuz pandemi süreci olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Bu süreçte halkımızı bilinçlendirmek adına düzenli bilgilendirme çalışmaları yaptık. Kritik öneme sahip maske ihtiyacını karşılamak için, Türkiye de bir ilke imza atarak belediye bünyemizde 1 milyon 400 bin adet maske üretimi yaparak ücretsiz olarak dağıttık. Yüreğir de maskeye ulaşamayan tek bir hane bırakmadık. Ayrıca, tüm ilçelerimizin hepsine toplamda 140 bin adet maske gönderdik. 32 bin adet temel gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ilaç, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına özel birimler kurarak onlarla sürekli iletişimde kaldık. Ayrıca pandemi sürecinde Valilik, ilimizde bulunan tüm üniversiteler, tüm hastaneler tüm kaymakamlıklar, 182 okulumuzun hepsini, 154 camimizi, 107 muhtarlık binamızı, kamu kurum ve kuruluşlarını, yerel ve ulusal medya temsilciliklerini dezenfekte ettik"dedi.
YÜREĞİR'DE BÜYÜK ASFALT HAREKATI
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 'Yüreğir İçin Düştük Yollara' sloganıyla baharla birlikte başlattığı 'Büyük Asfalt Harekatı' kapsamında ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan görev alanı sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, bir yanda da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor. 2 asfalt kaplama, 2 stabilize, 3 yama ve 1 parke onarım olmak üzere günlük 8 ekip Yüreğir'in yollarını yeniliyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapan ekipler imarda yol olarak gözüken ancak kapalı olan yeni yolları da hizmete açıyor. Yüreğir'de şuana kadar yaklaşık 90 bin ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.