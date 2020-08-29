İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk işadamı Mehmet Gökçedağ'ın eşi Yulia, geçtiğimiz günlerde kayboldu. Gökçedağ, polise başvurdu. Ancak 36 saat sonra Yulia ve oğlu Timur'un cesetleri kendi evlerinde bulundu. Isle of Dogs bölgesindeki 1 milyon sterlinlik (Yaklaşık 9 milyon 700 bin lira) evde yapılan ilk incelemede Yulia'nın kendisinin asmış olabileceği açıklandı.1 yıl önce göğüs kanserine yakalanan Yulia'nın psikolojik sorunları olduğu belirtildi. 2011 yılında evlenen çiftin komşuları, "Birbirlerini çok seviyorlardı. Biz de onları severdik. Sessiz bir aileydi" açıklamasını yaptı. Yulia'nın yakın arkadaşı Agnieszka Leonowicz, "Yulia, meme kanseriyle savaşıyordu. İntihar edeceğine inanmıyorum. Eşini de çok seviyordu" ifadelerini kullandı.