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    • 18.08.2020 Gazete
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    ’na iftira davası

    Başkan , kendisi hakkında yalan ve iftiralarda bulunan lideri 'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

    Kılıçdaroğlu’na iftira davası
    Başkan Erdoğan, kendisi hakkında yalan ve iftiralarda bulunan lideri Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış, sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir. Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatlara mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir" dedi.

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