Başkan Erdoğan, kendisi hakkında yalan ve iftiralarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış, sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir. Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatlara mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir" dedi.