Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi ve ailesi hakkında yalan ve iftirada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon TL tazminat davası açtığı bildirildi.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini Türkiye'ye getirsin. Milyarlarca paraları var" şeklindeki iddiasının yalan olduğunu belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon TL tazminat davası açtıklarını söyledi. Ahmet Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde Başkan Erdoğan ve aile bireylerine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırdığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir. Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İFTİRA VE YALAN SİYASETİNİ DEVAM ETTİRMEKTEDİR"

Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in açıklamaları şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir gazetede sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir."

"Buna benzer daha önceki asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir."

"YÜZÜ KIZARMADAN YALANLARINA DEVAM ETMEKTEDİR"

"Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir."

"2 MİLYON TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI..."

"Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için haksız fiili tarihi olan 17 Ağustos 2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz."

"ÇAMUR AT, İZİ KALSIN TAKTİĞİ"

"Şuna eminiz ki, daha önce de ispat edemediği gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edecektir. Bu bağlamda gerekli suç duyurusu başvurularını ilgili mercilere de yapmış bulunuyoruz.

Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır."

"YALANCI VE MÜFTERİ OLDUĞUNU BİR KERE DAHA AÇIK AÇIK SÖYLÜYORUZ"

"Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde kendisine inanan bir kesimi yine bu yalan ve iftiraları ile yanıltarak siyasetine devam etmektedir. Bu bağlamda kamuoyuna açık yüreklilikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalancı ve müfteri olduğunu bir kere daha açık açık söylüyoruz, hukuk önünde de tüm haklarımızı hızlı ve eksiksiz bir şekilde kullandık kullanmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz."

KENAN KIRAN / SABAH