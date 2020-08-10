Merkezi yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme nedir, kriterleri neler?

3. 7'nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,

4. 6'ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,

5. 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,

6. Tercih önceliğine,

7. Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.



ÖĞRENCİLER, MERKEZİ SINAV PUANINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDAN KAÇ TERCİH YAPABİLİRLER?



Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul tercihinde bulunabilirler.



YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?



Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.