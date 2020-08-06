Boğaziçi Üniversitesi 2020 taban puanları ve 4 yıllık bölüm puanları oldukça merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS sonuçları sorgulama ekranı'ndan puanlarını öğrenen öğrencilerde tercih heyecanı başladı. İstanbul'da yer alan Boğaziçi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri internette araştırılıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi 2020 taban puanları ve bölümleri... ÖSYM tarafından bu senenin taban puanları ile başarı sıralamalarının yayımlanmasının ardından YÖK Atlas da bu yönde hizmet veriyor. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, YÖK Atlas ile kendilerine ve puanlarına en uygun bölümleri tercih listesine ekleyebiliyor.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020
2020 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına giren ve Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar, 2019 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına göre yerleştirilecekler. YÖK ATLAS tercih robotunda da yer alan ÖSYM ve YÖK'ün yayınladığı Boğaziçi Üniversitesi güncel taban puanlar şöyle:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.
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24 TERCİH HAKKI VAR
YKS tercihlerini yapacak öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrenciler, bu 24 tercih hakkının hepsini kullanabilirler veya tek bir tercihte de bulunabilirler. Adayların listeyi hazırlarken hayallerini kurdukları üniversitelere mutlaka yer vermeleri gerekiyor.
Adayların vakıf üniversiteleri ve bursluluk koşullarına dikkat etmeleri ve sisteme giriş yaparken program kodlarını yanlış yazmamaları gerekiyor. Bazı programların özel şartları bulunuyor. Bu şartları sağlamayan öğrenciler kayıt esnasında hüsrana uğrayabilirler.
YKS PUAN DAĞILIMI
YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.
Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.
TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:
"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."
AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:
"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."
Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.