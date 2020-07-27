BARAJSIZ ALAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER VAR MI? 2019 YKS BARAJ ALTINDA KALANLAR NE YAPACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.



Y-SÖZ, Y-EA VE Y-SAY PUANI NEDİR?

Y-SÖZ'ün adayın dahil olduğu sözel sınavını, Y-EA'nın adayın dahil olduğu eşit ağırlık sınavını ve Y-SAY'ın adayın dahil olduğu sayısal sınavını ifade ettiği, yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.