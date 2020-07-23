AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 AUZEF final sonuçları sorgula! AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olan AUZEF sınav sonuçları merakla bekleniyor. 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapılan sınavlar online sistem üzerinden tamamlanmıştı. .Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bahar dönemi sınav sonuçları sınavların bitmesinden 4 gün sonra açıklanmıştı. AUZEF final sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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AUZEF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl-yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl-yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.
AUZEF MEZUN OLMA ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları sadece not durum belgesinde (transkript) belirtilir. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.