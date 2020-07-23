AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 AUZEF final sonuçları sorgula! AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olan AUZEF sınav sonuçları merakla bekleniyor. 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapılan sınavlar online sistem üzerinden tamamlanmıştı. .Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bahar dönemi sınav sonuçları sınavların bitmesinden 4 gün sonra açıklanmıştı. AUZEF final sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AUZEF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl-yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl-yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.