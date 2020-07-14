İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dünyaya 15 Temmuz mesajı: Geldiler, gördüler, kaybettiler





Peki o gece yaşananlardan sonra ne değişti?

Çok açık ki gerek Türkiye içinde gerekse de dışarıda çok şey değişti. Küresel güçlerin Türkiye'ye karşı bakış açılarının lehimize değiştiğini hepimiz çok net gözlemleyebiliyoruz. Milletiyle, seçtiği lideriyle Türkiye'nin yekvücut olduğunu gördüler ve bu durum 15 Temmuz sonrasında çok şeyi belirledi. Türkiye'nin daha güçlü adımlar atmasını kolaylaştırdı. Uluslararası alandaki her politikamızın arkasında 80 milyon insanın olduğunu öğrendiler.



GELDİLER, GÖRDÜLER, KAYBETTİLER

Terör örgütleri ve onları kullanan güçlere nasıl bir mesaj verdik o gece?

Milletimizin siyasal bilinci ve ferasetini hafife almaya kalkanlara, bu millet ülkesine ve liderine sahip çıkmaz diye hesap yapanlara ve bunun üzerinden strateji belirleyenlere çok açık bir mesaj verdik. Kimse artık bu milleti ne darbeyle ne terörle ne de vesayetçi yapılarla esaret altına alma girişimlerine cesaret edemeyecek. Masal ya da efsane değil. Geldiler, göreceklerini gördüler ve kaybettiler. Bu gerçeklik her zaman karşılarında olacak.

