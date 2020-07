Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan saldırılarına sert tepki gösterdi.

"Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir." İfadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir." Dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Bu konuyla ilgili bir kaç kelam etmeden sözlerimi bitiremeyeceğim.

ŞİDDETLE KINIYORUM

Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslarda neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Azerbaycan'a yapılan Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımız belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum.

ERMENİSTAN'IN ÇAPINI AŞAR

Bu son saldırı yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet sınırları arasında ağır silahlarla yapılmıştır. Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taaruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir.

AZERBAYCAN'A YAPILAN HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDAYIZ

Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Dünyadaki tüm siyasi, diplomatik sosyal ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Kendi toprakları içindeki birçok sorunu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içerisine girmesi her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır. Ailesini geçindirmek için ülkemizde çalışmakta olan 10 binlerce Ermeninin de bu durumdan rahatsız olduklarına inanıyorum.