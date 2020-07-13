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    • 13.07.2020 14:23
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    Son dakika: 'den 'ın saldırısına sert tepki: Karşılıksız kalmayacak

    Son dakika haberine göre, Sözcüsü , 'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında;"Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz " dedi.

    AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki
    Sözcüsü , 'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın #Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz " dedi.


    'KARŞILIKSIZ KALMAYACAĞINDAN EMİN OLSUN'

    AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.


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