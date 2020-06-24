Son günlerde ülke genelinde yaşanan depremler sonrası, deprem uzmanlarından da yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Bayrak Bingöl depremi sonrası yeni depremlerin olabileceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde, hareketliliğin devam ettiğini ve büyük depremlere gebe olabileceğini söyledi.

"BLOK SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Özer, "Depremin meydana geldiği bölgenin alt tarafında bulunan arap plakası sürekli kuzey yönüne hareket halinde. Rusya'nın olduğu bölgede avrasya plakası var. O da sürekli güney yönlü harekete maruz bırakıyor. Tabiri caizse oradaki Anadolu bloku sıkışmış durumda.

Doğu Anadolu'nun topoğrafik olarak yüksek olmasının sebebi jeolojik dönemlerde geçirdiği bu sıkışmadır. Fay plakalarının sürekli hareketli olduğu Karlıova, Kuzey Anadolu fay zonu ile Doğu Anadolu fay zonunun birleştiği bir bölge.

Bölgede ayrıca birçok minimal fay segmenti var. Türkiye'nin iki büyük tektonik unsurunu birleştiği nokta. Kuzey Anadolu fay zonu bin 500 kilometre Karlıova'dan başlayıp İstanbul'u geçerek devam ediyor. Doğu Anadolu fay zonu yine Karlıova'dan başlıyor, 500 kilometre uzunluğunda Hatay'a kadar devam ediyor" dedi.

YEDİSU FAY ZONU UYARISI

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ender Bayrak da 1900'lü yıllardan bugüne kadar bölgede 4'ten büyük 395 depremin meydana geldiğini söyledi.

Karlıova'da depremin yaşandığı alanın hemen kuzeybatısında Yedisu segmenti olarak bilinen faya dikkat çeken Bayrak, "Bu fay şu anki ana sokuş olduğu faydan biraz daha büyük. Burası sismik boşluk diye tabir edilen alana denk geliyor. O bölgede bir deprem olursa büyüklüğü 6 ile 6,5 arasında olabilir. Bölgede böyle bir tehlike var. O bölgedeki köylerdeki ve yapıları hızlıca elden geçirmek gereklidir" diye konuştu.