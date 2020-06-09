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    • 09.06.2020 18:37
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    'te terör örgütü 'ya operasyonu: 8 gözaltı

    merkez ile ve ilçelerinde terör örgütü /'ya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

    PKK'ya eş zamanlı operasyon!

    merkez ile ve ilçelerinde, polisin eş zamanlı düzenlediği terör örgütü / operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik olarak Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, şüpheliler G.K., Y.B., F.A., O.B., M.V., Ç.G., D.O., ve E.O., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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