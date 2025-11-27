Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’dan Papa’ya Gazze çağrısı: “Dünya Filistin’e adalet borçlu”

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ziyaret bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına,Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını artıracağına inanıyorum. Dünyada gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını arzu ediyorum.



Küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir anlayış etrafında toplanmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yüzü hem Batı'ya hem Doğu'ya dönük bir ülkeyiz.