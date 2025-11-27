PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ziyaretin bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ettiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'deki kilise bombaladığını belirten Başkan Erdoğan, dünyanın Filistin'e adalet borcu olduğunu belirtti. Erdoğan, "Gazze'de iki devletli çözüm şarttır. Kudüs-ü Şerif'teki tarihi statükonun korunması çok önemli." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’dan Papa’ya Gazze çağrısı: “Dünya Filistin’e adalet borçlu”

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ziyaret bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına,Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını artıracağına inanıyorum. Dünyada gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını arzu ediyorum.

Küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir anlayış etrafında toplanmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yüzü hem Batı'ya hem Doğu'ya dönük bir ülkeyiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı'na katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı'na katıldı. (AA)

Bin yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklarda her ırka, dine, kökene mensup insanlar, hiçbir endişe ve baskı olmadan özgürce yaşamıştır.

AYRIMCILIĞA İZİN VERMEYİZ

Kültürel, dini, etnik farklılıkları bir ayrışma unsuru olarak değil, tam tersine kültürel zenginlik olarak görüyoruz. Tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa maruz kalmasına izin vermeyiz. Küresel barış ve istikrar ortamının serpilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor, kolay olanı değil zor olanı seçiyoruz. Barış ve istikrar için elimizi ve bedenimizi taşın altına koyuyoruz.

FİLİSTİN'E EN BÜYÜK BORCUMUZ ADALET

Bölgemizdeki kalıcı barış ikliminin kalbindeki Filistin meselesi vardır. İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin, hastanelerin, okulların da olduğu sivil yerleşimleri aylardır bombalıyor.

İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalet. Ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce Gazze'ye ulaştırılması elzemdir.

Tahammülsüzlük çatışmayı, çatışma da ayrışmayı, nefreti ve şiddeti besler, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı bu kısır döngünün karşılığıdır.

Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız, bireyi koruyamazsak insan olma bilinci muhafaza edemeyiz. Hepimiz büyük insalık ailesinin üyeleriyiz.

