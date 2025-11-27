Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu

PODCAST CANLI YAYIN

Papa 14. Leo Başkan Erdoğan'la ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölge için önemine dikkat çeken Papa Leo, "Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz." dedi.

Papa 14. Leo "(Küresel çatışmalar) Bu, 'kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşına' zemin hazırlamaktadır. Buna asla boyun eğmemeliyiz. İnsanlığın geleceği tehlikede" şeklinde konuştu.

