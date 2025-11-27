Haftanın hakemleri şöyle:

TFF HAKEMİ AÇIKLADI TFF karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. Buna göre ligin zirvesinde dengeleri değiştirebilecek dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise RAMS Park'ta karşılaştı. Maç sonunda Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını selamladı. (AA)

CİMBOM HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Cimbom derbi maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.