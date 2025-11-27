PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

TFF HAKEMİ AÇIKLADI

TFF karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. Buna göre ligin zirvesinde dengeleri değiştirebilecek dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Haftanın hakemleri şöyle:

Cuma:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise RAMS Park'ta karşılaştı. Maç sonunda Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını selamladı. (AA)UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise RAMS Park'ta karşılaştı. Maç sonunda Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını selamladı. (AA)

CİMBOM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Cimbom derbi maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, Ferencvaros maçı hazırlıkları (AA)Fenerbahçe, Ferencvaros maçı hazırlıkları (AA)

FENERBAHÇE BUGÜN AVRUPA SINAVINA ÇIKACAK

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında bugün Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Kanarya zorlu mücadelenin ardından derbi mesaisine başlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
CANLI | Başkan Erdoğan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
İdefix
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti! Yeni fiyat tablosu nasıl?
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "yasal adım" mesajı: Önce rapor hazırlanacak
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile 7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimini sundu
Kastamonu’da anne ve oğulun ölümü gizemini koruyor! Şüpheler Bayram ve Mustafa'nın üzerinde
Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!