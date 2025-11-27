Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.
TFF HAKEMİ AÇIKLADI
TFF karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. Buna göre ligin zirvesinde dengeleri değiştirebilecek dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Haftanın hakemleri şöyle:
Cuma:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol
CİMBOM HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Cimbom derbi maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE BUGÜN AVRUPA SINAVINA ÇIKACAK
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında bugün Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Kanarya zorlu mücadelenin ardından derbi mesaisine başlayacak.