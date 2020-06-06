Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2020 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2020 08:29
    ABONE OL

    Son dakika: ’da operasyonu: 10 gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre ’da terör örgütü ’ya yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı , ve molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Adana’da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı , molotofkokteyli ve le saldırdığı öne sürülen 10 kişiyi teknik inceleme sonucu tek tek tespit etti. Adresleri belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.



    Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Haberler Güncel Son dakika: Adana’da PKK operasyonu: 10 gözaltı kararı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri