Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!

Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan Güven Hokna, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. 78 yaşındaki usta oyuncunun son görüntüsü ortaya çıkınca sosyal medya adeta çalkalandı; hayranları Hokna’nın fit ve bakımlı haline övgü yağdırdı.

Yaprak Dökümü, yıllar geçse de etkisini yitirmeyen ender yapımlardan biri olarak hafızalardaki yerini korudu. Ali Rıza Bey'den Hayriye Hanım'a, Necla'dan Leyla'ya kadar her karakteriyle dikkat çeken dizi zaman zaman gündeme gelerek hem sahneleri hem de oyuncularının yıllar içindeki değişimleriyle konuşuldu.

Dizide evin hanımı Hayriye karakterini canlandıran Güven Hokna ise uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Son dönemde dizideki Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün sık sık gündeme gelirken, Hayriye Hanım'a hayat veren oyuncu Güven Hokna medyadan uzak kalmıştı.

78 Yaşındaki Güven Hokna'nın Son Hali Ortaya Çıktı 📸

Sosyal medyayı ara ara kullanan usta oyuncu, aylar önce paylaştığı son görüntüyle gündeme yeniden damga vurdu. 78 yaşındaki Hokna'nın fit görünümü, enerjik hali ve özenli tarzı dikkat çekti.

Saçlarını boyatmayı ihmal etmeyen, bakımlı görünümüyle yıllara meydan okuyan oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

Hayranlardan Övgü Yağdı ❤️

Oyuncunun paylaşımının ardından sosyal medyada adeta bir yorum seli oluştu. Pek çok hayranı, Hokna'nın enerjik ve zarif görüntüsüne hayran kaldığını belirtti.

"Hiç değişmemişsiniz!"

"Zaman size çok nazik davranmış."

"Hayriye Hanım hala çok şık!"

Son Görüntüsü Büyük İlgi Gördü 👀

Öte yandan bir dönem ekranların en çok konuşulan anne karakterlerinden biri olan Güven Hokna'nın son hali, izleyicilerde nostaljik duygular yarattı.

İşte Güven Hokna'nın son hali...

