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    • 08.06.2020 20:30
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    'da 'ya operasyon! ve 'li isimler tutuklandı

    'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 'li ve 'li yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

    PKK operasyonunda HDP ve DBP'liler tutuklandı!

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, / içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi edinilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, terör örgütüne müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması ile terör operasyonlarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında 'li ve 'li yönetici ile milletvekili adayının da bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    6 KİŞİ TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

    Haberler Güncel Diyarbakır'da PKK'ya operasyon! HDP ve DBP'li isimler tutuklandı
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