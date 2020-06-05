Özellikle Ekşi Sözlük ve Twitter'da viral olan videoda acemi bir askere yapılan eziyet vatandaşların tepkisini çekti. İlgili konuyla ilgili binlerce kişi CİMER'e şikayette bulundu. Görüntüler paylaşıldıktan kısa süre sonra milyonlara ulaşırken ilk videonun 9 nisan 2020 tarihinde yüklendiği görüldü. Sosyal medyada yer alan ve acemi bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yapılan eziyet görüntülerine ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.
Acemi askere yapılan eziyet görüntüleri videosu izle
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.
Acemi Birliği
Askerlik eğitimi öncesinde askeriye yaşamına uyum süreci olarak düşünebilirsiniz. Çünkü sosyal yaşamdan gelen bir kişinin direk olarak usta askerler arasına katılması oldukça zor ve zahmetli olacaktır. Bu yüzden acemi birliği adı altında bir aylık bir eğitim askerlere tabii tutulmaktadır. Bu eğitimin ardından acemi askerler artık usta askerlerin yanına gönderilmek üzere hazır bulunacaklardır. TSK'nın temel kurallarına uyum sağlamış vaziyette usta birliğine doğru askerler yola koyulacaktır.