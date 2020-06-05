Özellikle Ekşi Sözlük ve Twitter'da viral olan videoda acemi bir askere yapılan eziyet vatandaşların tepkisini çekti. İlgili konuyla ilgili binlerce kişi CİMER'e şikayette bulundu. Görüntüler paylaşıldıktan kısa süre sonra milyonlara ulaşırken ilk videonun 9 nisan 2020 tarihinde yüklendiği görüldü. Sosyal medyada yer alan ve acemi bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yapılan eziyet görüntülerine ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.